В День защитника Отечества ЕР провела акцию «Защитим память героев»

«Я посчитал необходимым отдать дань памяти и уважения защитникам Отечества, которые не вернулись с самой страшной войны в истории человечества. Пока мы помним о подвигах наших отцов и дедов, эти герои живут в наших сердцах. И наша задача – передать эту память молодому поколению, чтобы они знали, какая непомерная цена может быть у мирного неба над головой», - сказал он.