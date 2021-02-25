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Posted 25 февраля 2021, 15:33

Published 25 февраля 2021, 15:33

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Написал заявление о краже: на Урале бизнесмен обвиняется в изнасиловании экс-супруги

25 февраля 2021, 15:33
Директор агентства недвижимости в Екатеринбурге обвиняется в изнасиловании бывшей жены.

48-летний мужчина по имени Андрей предложил бывшей супруге вместе отметить 23 февраля, однако во время празднования бизнесмен несколько раз надругался над женщиной, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В тот день женщина обратилась в полицию и написала заявление. Сотрудники правоохранительных органов связались с обвиняемым по телефону и вызвали в полиции, но мужчина попытался скрыться.

По словам самого Андрея, они с экс-супругой проживали вместе, но в последнее время ссорились из-за того, что женщина злоупотребляла алкоголем. 19 февраля мужчина обнаружил, что из квартиры пропали 249 тысяч рублей. Он заподозрил бывшую жену.

Возвращать по-хорошему она отказалась, и я написал заявление в полицию. Через три дня меня вызвали в полицию, я думал, что по делу о краже, а оказалось, что по этому заявлению,рассказал Андрей.

По его словам, на данный момент проводится проверка.

Напомним, 13 февраля, в Екатеринбурге, в подъезде многоквартирного жилого дома мужчина напал на девушку и изнасиловал ее.

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