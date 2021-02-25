Превышение ПДК везде: TagilCity.ru сравнил воздух Нижнего Тагила и Челябинска

Чаще всего воздух в Челябинске очень тяжелый от выбросов, от него даже болит голова и слезятся глаза. Но сегодня в городе нет НМУ и смога. Ветер сдувает все выбросы в район Первого озера, поэтому воздух относительно чистый, и прибор ничего не показывает,считает челябинская эко-активистка Наталья Шипицина.