За прошлый год кредитный портфель банка «Открытие» превысил 1,6 трлн рублей

Posted 25 февраля 2021,, 16:04
Published 25 февраля 2021,, 16:04
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
По информации Задорнова, в 2020 году кредитный портфель банка вырос на 200 млрд рублей и составил 1,6 трлн. А объем клиентских средств почти достиг 2 трлн рублей, сообщает muksun.fm.
На 19%, в сравнении с 2019 годом, выросла выдача розничных кредитов. Всего их было выдано на 281 млрд рублей. Банк занял пятое место в России по объему выдачи ипотечных кредитов. По темпам роста необеспеченного кредитования он находится на второй строчке.
Портфель кредитов для малого и среднего бизнеса сейчас превышает 150 млрд рублей, по сравнению с 2019 годом он вырос на 20%. Показатель роста средств предпринимателей в банке составил 56%. Сейчас этот портфель составляет 320 млрд рублей.
Рекордно вырос портфель корпоративных кредитов – он превысил 1 трлн рублей, рост составил 13%.
Следует отметить, что «Открытие» первым из российских банков начал поддерживать малых и средних предпринимателей в период пандемии. Субъекты МСП получили 3400 кредитов на общую сумму 35 млрд рублей. На корпоративные и инвестпроекты банк выделил 85 млрд рублей. В общей сложности за минувший год банк выдал клиентам свыше 160 млрд рублей.