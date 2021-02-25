За прошлый год кредитный портфель банка «Открытие» превысил 1,6 трлн рублей

На 19%, в сравнении с 2019 годом, выросла выдача розничных кредитов. Всего их было выдано на 281 млрд рублей. Банк занял пятое место в России по объему выдачи ипотечных кредитов. По темпам роста необеспеченного кредитования он находится на второй строчке.