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Posted 25 февраля 2021, 09:45

Published 25 февраля 2021, 09:45

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за проекты благоустройства

25 февраля 2021, 09:45
Сюжет
Касается каждого
Жители Нижнего Тагила получат возможность голосовать за проекты благоустройства на федеральной платформе. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» была запущена общероссийская платформа по голосованию.

Целью данного проекта будет являться упрощение участия горожан в жизни своих населённых пунктов, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования «Город Нижний Тагил».

Первый опрос состоится в конце весны. В разделах онлайн-платформы будут представлены адреса территорий, которым необходима реконструкция. Ожидается, что выбор объектов пройдёт на всей территории России с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Для того чтобы принять участие в голосовании необходимо зарегистрироваться через портал Госуслуг. Система автоматически определит регион проживания, так как это позволит сделать голосование честным.

Напомним, жители Нижнего Тагила выбрали логотип к 300-летию родного города. Победителем опроса стала эмблема, на которой изображена Лисья гора.

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#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Граждане#Голосование#Благоустройство города
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