Жители Нижнего Тагила смогут проголосовать за проекты благоустройства

Posted 25 февраля 2021, 09:45
Published 25 февраля 2021, 09:45
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Целью данного проекта будет являться упрощение участия горожан в жизни своих населённых пунктов, сообщила пресс-служба администрации муниципального образования «Город Нижний Тагил».
Первый опрос состоится в конце весны. В разделах онлайн-платформы будут представлены адреса территорий, которым необходима реконструкция. Ожидается, что выбор объектов пройдёт на всей территории России с 26 апреля по 30 мая 2021 года.
Для того чтобы принять участие в голосовании необходимо зарегистрироваться через портал Госуслуг. Система автоматически определит регион проживания, так как это позволит сделать голосование честным.
Напомним, жители Нижнего Тагила выбрали логотип к 300-летию родного города. Победителем опроса стала эмблема, на которой изображена Лисья гора.