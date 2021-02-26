tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2021, 16:40

Published 26 февраля 2021, 16:40

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Автобусы без кондукторов и военные в городе. Итоги дня в Свердловской области

26 февраля 2021, 16:40
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 26 февраля.

Часть общественного транспорта в Екатеринбурге останется без кондукторов из-за того, что в автобусах будут установлены валидаторы. Устройства позволяют оплачивать проезд с помощью бесконтактного способа оплаты, карта прикладывается к специальному считывателю, а затем пассажиру распечатывается чек. Валидаторы произведены в Чехии. Всего в столице Урала планируется такими устройствами оснастить 57 новых приобретенных автобусов, по три штуки на каждое транспортное средство. Начать использовать «электронные кондукторы» в транспортном комитете планируют в течение двух месяцев.

Без кондукторов останется общественный транспорт на Урале из-за замены на валидаторы
Узнать подробнее

Сегодня колонна военных автомобилей с солдатами была замечена в Екатеринбурге на Тюменском тракте. По словам очевидцев, они насчитали около шести грузовиков, которые сопровождали «УАЗы». В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что техника, а также личный состав перемещались в рамках плановых занятий. Там отметили, что они проходят каждый месяц.

Стало известно, что из-за массового ДТП, которое произошло в Екатеринбурге 25 февраля, в больнице оказалось четыре человека, у одного из них проломлен череп. Установлено, что водитель автомобиля Subaru на перекрестке пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с автомобилем «ГАЗель», который отбросило на Lada, Opel и Kia. По информации ГИБДД, водитель Subaru уже два раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Отмечается, что у него имелись признаки опьянения алкоголем.

Проломленный череп и четверо в больнице : подробности ДТП с Subaru в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Восстановление работы персонала возможно после массовых увольнений на Среднеуральской птицефабрике. Директор предприятия Андрей Косилов рассказал, что в случае одобрения властей возможен возврат к предыдущим темпам производства. По его словам, предприятие тратило по 10 миллионов рублей в месяц на вывоз отходов каждый месяц. Именно поэтому и было принято решение о сокращении персонала. Если предприятие подключится к городским стокам, вопрос о новом наборе персонала и возврату прежнего темпа производств будет решен.

Возможно восстановление Среднеуральской птицефабрики после массовых увольнений
Узнать подробнее
Материалы по теме
Без кондукторов останется общественный транспорт на Урале из-за замены на валидаторы
#Общество#Свердловская область#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика