Число миллиардеров и миллионеров за «ковидный» год в Свердловской области увеличилось

Posted 26 февраля 2021, 07:29
Published 26 февраля 2021, 07:29
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Несмотря на кризис, количество миллионеров в Свердловской области возросло до 41 тысячи человек. 1,2 тысячи свердловчан зарабатывает в год от десяти до 100 миллионов рублей, пишет Е1.
По словам налоговой службы, доходы жителей региона постоянно фиксируют.
В среднем годовой доход жителя Свердловской области, судя по полученным декларациям, 625 тысяч рублей в год,сообщила заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.
Напомним, в Нижнем Тагиле и соседних городах за 2020 год было выявлено 2,5 тысячи миллионеров. 40 горожан отчитались о доходе до 100 миллионов рублей.