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Posted 26 февраля 2021, 07:29

Published 26 февраля 2021, 07:29

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Число миллиардеров и миллионеров за «ковидный» год в Свердловской области увеличилось

26 февраля 2021, 07:29
Количество миллиардеров и миллионеров увеличилось в Свердловской области за «ковидный» год. В регионе на данный момент проживает 22 миллиардера, хотя в 2019 году их было 18.

Несмотря на кризис, количество миллионеров в Свердловской области возросло до 41 тысячи человек. 1,2 тысячи свердловчан зарабатывает в год от десяти до 100 миллионов рублей, пишет Е1.

По словам налоговой службы, доходы жителей региона постоянно фиксируют.

В среднем годовой доход жителя Свердловской области, судя по полученным декларациям, 625 тысяч рублей в год,сообщила заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.

Напомним, в Нижнем Тагиле и соседних городах за 2020 год было выявлено 2,5 тысячи миллионеров. 40 горожан отчитались о доходе до 100 миллионов рублей.

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#Экономика#Свердловская область#Деньги#Статистика#Увеличение#Миллиардеры
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