Число миллиардеров и миллионеров за «ковидный» год в Свердловской области увеличилось

Количество миллиардеров и миллионеров увеличилось в Свердловской области за «ковидный» год. В регионе на данный момент проживает 22 миллиардера, хотя в 2019 году их было 18.

Несмотря на кризис, количество миллионеров в Свердловской области возросло до 41 тысячи человек. 1,2 тысячи свердловчан зарабатывает в год от десяти до 100 миллионов рублей, пишет Е1. По словам налоговой службы, доходы жителей региона постоянно фиксируют. В среднем годовой доход жителя Свердловской области, судя по полученным декларациям, 625 тысяч рублей в год,сообщила заместитель руководителя управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева. Напомним, в Нижнем Тагиле и соседних городах за 2020 год было выявлено 2,5 тысячи миллионеров. 40 горожан отчитались о доходе до 100 миллионов рублей. Материалы по теме В новогоднем розыгрыше 15 свердловчан стали миллионерами 1 января 2021 года в нашей стране появился 581 лотерейный миллионер