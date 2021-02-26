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Posted 26 февраля 2021, 03:15

Published 26 февраля 2021, 03:15

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Глубокая колея у домов на ГГМ угрожает водителям и пешеходам Нижнего Тагила

26 февраля 2021, 03:15
Из-за колеи жители дома №69 по Черноисточинскому шоссе подъезжают к своему двору через дом №1 по Октябрьскому проспекту. Проезжая под запрещающими знаками, водители рискуют вылететь на встречную полосу и припаркованные автомобили.

Колея образовалась снаружи дома №10 по улице Захарова. Проблемный участок растянулся вдоль всего дома. Для жителей дома №69 по Черноисточинскому шоссе дорога стала единственным подъездом к двору. Объезжать ее запрещают правила дорожного движения.

Объезжать больше негде. Вдоль дома №1 по Октябрьскому проспекту ходят пешеходы и стоят запрещающие знаки. По улице Захарова вдоль дома №12 не проехать. Стоят автомобили местных жителей и ледяная колея, может выбросить на встречную полосу и на припаркованные машины, рассказала жительница одного из домов.

По словам Ольги, проблема возникает каждую зиму на протяжении трех лет. Однако в коммунальные службы жители не торопятся обращаться.

Наша управляющая компания систематически убирает дворы. Я никуда не обращалась. Мне некогда обивать пороги учреждений и толка не будет,считает Ольга.

Представители коммунальной службы сообщили, что с данной проблемой к ним действительно никто не обращался.

Дворы по этому адресу чистили две недели назад. Регулярно проводим работы по району. Реагируем даже на устные просьбы и замечания. Жалоб от жителей дома №69 не поступало,делятся в УК.

Директор МУП «Тагилдорстрой» сообщил, что в перечне обслуживаемых подрядчиком автомобильных дорог данного участка нет, но компания готова отреагировать на жалобы жителей и устранить колею.

Данный участок дороги по контракту не чистим, только после обращения жителей. В этом году чистили несколько раз. Обратим внимание и сейчас, рассказал Игорь Васильев.

В конце января текущего года из-за колеи по пр. Октябрьский автомобиль такси выкинуло с дороги на припаркованные автомобили.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дороги#УК#Дефекты дороги#Колея
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