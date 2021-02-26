Глубокая колея у домов на ГГМ угрожает водителям и пешеходам Нижнего Тагила

Объезжать больше негде. Вдоль дома №1 по Октябрьскому проспекту ходят пешеходы и стоят запрещающие знаки. По улице Захарова вдоль дома №12 не проехать. Стоят автомобили местных жителей и ледяная колея, может выбросить на встречную полосу и на припаркованные машины, рассказала жительница одного из домов.