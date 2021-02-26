«Робот вагон-ресторан»: Иван Ургант пошутил над тагильской «Арматой»

Posted 26 февраля 2021, 04:33
Published 26 февраля 2021, 04:33
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Шоумен удивился, что не слышит аплодисментов новой разработке. Он назвал её «гонкой вооружений» и представил классификацию, которая соответствует продукции УВЗ.
Боевой робот-плацкарт, робот-купе, и самый страшный боевой робот — вагон-ресторан, от него не уйти, пошутил Ургант.
Ранее на УВЗ заявили, что в ближайшем будущем появятся боевые роботизированные машины на базе платформы «Армата».
Напомним, 10 февраля сообщалось как Иван Ургант оценил песню заключенных ИК-12 в Нижнем Тагиле о вакцинации от коронавируса.