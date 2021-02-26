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Posted 26 февраля 2021, 04:33

Published 26 февраля 2021, 04:33

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

«Робот вагон-ресторан»: Иван Ургант пошутил над тагильской «Арматой»

26 февраля 2021, 04:33
Телеведущий Иван Ургант пошутил над проектом «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле по созданию боевых роботов.

Шоумен удивился, что не слышит аплодисментов новой разработке. Он назвал её «гонкой вооружений» и представил классификацию, которая соответствует продукции УВЗ.

Боевой робот-плацкарт, робот-купе, и самый страшный боевой робот — вагон-ресторан, от него не уйти, пошутил Ургант.

Ранее на УВЗ заявили, что в ближайшем будущем появятся боевые роботизированные машины на базе платформы «Армата».

Напомним, 10 февраля сообщалось как Иван Ургант оценил песню заключенных ИК-12 в Нижнем Тагиле о вакцинации от коронавируса.

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#Свободное время#Роботы#УВЗ#Шутка
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