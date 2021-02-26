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Posted 26 февраля 2021, 06:08

Published 26 февраля 2021, 06:08

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Шестилетний запас успокоительных был задержан таможней в почтовой посылке на Урале

26 февраля 2021, 06:08
Запас успокоительных на шесть лет и средства для пищеварения задержали таможенники на Урале в почтовом отправлении в США.

Девять тысяч таблеток успокоительного средства «Афобазол» и пищеварительного ферментного средства «панкреатин Мезим форте» задержали на таможне в Кольцово, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Такая партия не могла предназначаться для личного использования. Запаса таблеток успокоительного хватило бы одному человеку на шесть лет, рассказал начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков.

В отношении гражданина, отправившего посылку по почте, составлен административный материал. Ему грозит штраф и конфискация препаратов.

Напомним, в начале января таможенники задержали партию парфюмерии, кальянного табака и акустических колонок. Ущерб составил 5,3 миллиона рублей. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 УК РФ (Ввоз товаров без обязательной маркировки) и статье 180 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака).

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