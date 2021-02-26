tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2021, 09:59

Published 26 февраля 2021, 09:59

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Свердловчанка отсудила у «Яндекс.Такси» 300 тысяч за травмы в результате ДТП

26 февраля 2021, 09:59
Жительница Екатеринбурга добилась в суде компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей за полученные травмы в результате ДТП, устроенного водителем «Яндекс.Такси». Из-за них женщина утратила профессиональную работоспособность на 30%.

В ходе рассмотрения дела в суде установлено, что 15 января 2019 года заявительница завершила рабочую смену в сети общественного питания и воспользовалась услугами «Яндекс.Такси», предоставленного работодателем. В результате автомобиль попал в ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В июне 2020 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал женщину-водителя виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года.

В соответствии со статьями 227 ТК РФ и 1079 ГК РФ работодатель и владелец источника повышенной опасности (такси) несут ответственность перед потерпевшим за вред здоровью.

Прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения требования морального вреда, так как заявительница испытала физические и моральные страдания из-за ухудшившегося здоровья.

Суд согласился с доводами прокурора и принял решение о взыскании с работодателя и агрегатора по 300 тысяч рублей. Кроме того, были взысканы судебные расходы.

#Общество#ДТП#Суд#Яндекс.такси#Травмы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика