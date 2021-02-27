Медперсонал инфекционной больницы был эвакуирован в Нижнем Тагиле

Posted 27 февраля 2021, 12:35
Published 27 февраля 2021, 12:35
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Замыкание без дальнейшего возгорания случилось в одном из производственных помещений, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на руководителя девятого отряда федеральной противопожарной службы Сергея Колчина.
Во время происшествия никто не пострадал.
Напомним, 26 февраля в Нижнем Тагиле были эвакуированы посетители торгового центра напротив ДК «Юбилейный» на улице Фрунзе. Задымление произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших нет.