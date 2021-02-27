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Posted 27 февраля 2021, 12:35

Published 27 февраля 2021, 12:35

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Медперсонал инфекционной больницы был эвакуирован в Нижнем Тагиле

27 февраля 2021, 12:35
Медперсонал инфекционной больницы Нижнего Тагила пришлось частично эвакуировать из здания из-за замыкания электропроводки.

Замыкание без дальнейшего возгорания случилось в одном из производственных помещений, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на руководителя девятого отряда федеральной противопожарной службы Сергея Колчина.

Во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, 26 февраля в Нижнем Тагиле были эвакуированы посетители торгового центра напротив ДК «Юбилейный» на улице Фрунзе. Задымление произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пострадавших нет.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Больница#Эвакуация#Проводка
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