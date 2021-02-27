Скончавшуюся в Хургаде свердловскую туристку транспортируют в Екатеринбург

Напомним, жительница Екатеринбурга так и не смогла выйти из комы после инсульта, случившегося во время пребывания в Египте. Из-за локдауна она не смогла выехать обратно, поэтому екатеринбурженке пришлось дожидаться открытия границ. Именно в тот момент женщина впала в кому.