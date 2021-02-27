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Posted 27 февраля 2021, 13:27

Published 27 февраля 2021, 13:27

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Скончавшуюся в Хургаде свердловскую туристку транспортируют в Екатеринбург

27 февраля 2021, 13:27
Туристку из Екатеринбурга, которая скончалась в Хургаде, транспортируют домой уже 28 февраля.

Похороны свердловчанки пройдут в Екатеринбурге, пишет Е1.

Похороны будут 3 марта, мы на эту дату ориентируемся — так логистика выстраивается. Сначала повезут до Москвы. Я сам только ночью оттуда прилетел,сообщил брат погибшей женщины.

Родственники также сообщили, что благодаря собранным средствам, им удалось закрыть все долги, которые скопились в клинике Хургады за время лечения екатеринбурженки. На похороны женщины они будут собирать нужную сумму своими силами.

Напомним, жительница Екатеринбурга так и не смогла выйти из комы после инсульта, случившегося во время пребывания в Египте. Из-за локдауна она не смогла выехать обратно, поэтому екатеринбурженке пришлось дожидаться открытия границ. Именно в тот момент женщина впала в кому.

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#Происшествия#Новости УрФО#Гибель#Дом#Египет#Кома#Турист#Транспортировка#Екатеринбург
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