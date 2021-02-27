Скончавшуюся в Хургаде свердловскую туристку транспортируют в Екатеринбург

Posted 27 февраля 2021, 13:27
Published 27 февраля 2021, 13:27
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Похороны свердловчанки пройдут в Екатеринбурге, пишет Е1.
Похороны будут 3 марта, мы на эту дату ориентируемся — так логистика выстраивается. Сначала повезут до Москвы. Я сам только ночью оттуда прилетел,сообщил брат погибшей женщины.
Родственники также сообщили, что благодаря собранным средствам, им удалось закрыть все долги, которые скопились в клинике Хургады за время лечения екатеринбурженки. На похороны женщины они будут собирать нужную сумму своими силами.
Напомним, жительница Екатеринбурга так и не смогла выйти из комы после инсульта, случившегося во время пребывания в Египте. Из-за локдауна она не смогла выехать обратно, поэтому екатеринбурженке пришлось дожидаться открытия границ. Именно в тот момент женщина впала в кому.