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Posted 28 февраля 2021, 05:25

Published 28 февраля 2021, 05:25

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Еще один суд инициировала епархия Екатеринбурга за здания Среднеуральского монастыря

28 февраля 2021, 05:25
Еще один суд пройдет по инициативе епархии Екатеринбурга за собственность строений Среднеуральского женского монастыря.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области определил возбудить производство по исковому заявлению о признании права собственности от Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

В качестве третьих лиц к делу привлечены Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии региона.

Иск был подан 20 февраля. В документах не указано, о какой именно собственности идёт речь.

Ранее за епархией уже признали право собственности на Храм иконы Божией матери «Спорительница хлебов».

Напомним, 26 февраля бойцы ОМОН нагрянули ночью в Среднеуральский женский монастырь. В следственном комитете пояснили, что там искали отца Силуана, который был келейником бывшего схиигумена Сергия. С конца 90-х годов Силуан находится в розыске по обвинению в убийстве трех человек.

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#Общество#Суд#Епархия#Собственность#Екатерибургская епархия#Среднеуральский женский монастырь
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