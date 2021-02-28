Еще один суд инициировала епархия Екатеринбурга за здания Среднеуральского монастыря

Напомним, 26 февраля бойцы ОМОН нагрянули ночью в Среднеуральский женский монастырь. В следственном комитете пояснили, что там искали отца Силуана, который был келейником бывшего схиигумена Сергия. С конца 90-х годов Силуан находится в розыске по обвинению в убийстве трех человек.