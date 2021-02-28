Еще один суд инициировала епархия Екатеринбурга за здания Среднеуральского монастыря

Posted 28 февраля 2021, 05:25
Published 28 февраля 2021, 05:25
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
26 февраля Арбитражный суд Свердловской области определил возбудить производство по исковому заявлению о признании права собственности от Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви. Документ опубликован в картотеке арбитражных дел.
В качестве третьих лиц к делу привлечены Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области и Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии региона.
Иск был подан 20 февраля. В документах не указано, о какой именно собственности идёт речь.
Ранее за епархией уже признали право собственности на Храм иконы Божией матери «Спорительница хлебов».
Напомним, 26 февраля бойцы ОМОН нагрянули ночью в Среднеуральский женский монастырь. В следственном комитете пояснили, что там искали отца Силуана, который был келейником бывшего схиигумена Сергия. С конца 90-х годов Силуан находится в розыске по обвинению в убийстве трех человек.