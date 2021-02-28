Обвиняемый в насилии над девочкой несовершеннолетний оправдан судом в Екатеринбурге

Семилетняя дочь рассказала маме, что подросток залезал на второй ярус кровати, раздевал её, трогал в интимных местах и заставлял удовлетворять орально. Мать обратилась в первую очередь к родителям несовершеннолетнего, чтобы пообщаться с мальчиком. По её словам, он еще до заданного вопроса сообщил, что ничего не делал, а родители накричали на нее и выгнали.