tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 февраля 2021, 09:02

Published 28 февраля 2021, 09:02

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Обвиняемый в насилии над девочкой несовершеннолетний оправдан судом в Екатеринбурге

28 февраля 2021, 09:02
Суд оправдал обвиняемого в насилии над семилетней девочкой несовершеннолетнего подростка. Заседание прошло в Екатеринбурге. Родители потерпевшей намерены оспорить решение.

Девочка ходила в частный детский сад, где одновременно пребывало не более семи ребят. В сентябре 2019 года она сообщила маме, что больше не хочет туда идти, потому что к ней пристает 17-летний сын владелицы учебного заведения, пишет E1.

Семилетняя дочь рассказала маме, что подросток залезал на второй ярус кровати, раздевал её, трогал в интимных местах и заставлял удовлетворять орально. Мать обратилась в первую очередь к родителям несовершеннолетнего, чтобы пообщаться с мальчиком. По её словам, он еще до заданного вопроса сообщил, что ничего не делал, а родители накричали на нее и выгнали.

Его родители не оставили нас наедине, начали оскорблять меня. Тогда я решила обратиться к психологу, которая провела двухчасовую беседу с дочкой. Она подтвердила факт насилия, рассказывает мама потерпевшей.

После этого родительница обратилась с заявлением в полицию. По словам мамы, судебная экспертиза подтвердила выводы психолога и дело было передано в суд.

В ходе допроса подозреваемый подросток сообщил, что никогда не оставался наедине с детьми и не испытывает полового влечения к малолетним. Родители мальчика заявили, что причиной написанного заявления явилась зависть к их финансовому достатку, а рассказы дочери появились из-за того, что она увидела половой акт своей мамы с мужем.

Молодого человека обвиняли по части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). 24 февраля 2021 года суд полностью оправдал 17-летнего подростка.

Напомним, 28 февраля стало известно о 83-летнем тренере по настольному теннису из Екатеринбурга, которого обвиняют в изнасиловании 10-летней девочки в помещении школы. Инсайдер в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый признался в совершенном преступлении. Его задержали и в настоящий момент избирают меру пресечения.

Материалы по теме
Свердловчанин попал под суд за изнасилование 14-летней девочки в Пермском крае
#Происшествия#Новости УрФО#Девочка#Приговор#Изнасилование#Несовершеннолетняя#Екатеринбург#Подросток
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика