Обвиняемый в насилии над девочкой несовершеннолетний оправдан судом в Екатеринбурге

Posted 28 февраля 2021, 09:02
Published 28 февраля 2021, 09:02
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Девочка ходила в частный детский сад, где одновременно пребывало не более семи ребят. В сентябре 2019 года она сообщила маме, что больше не хочет туда идти, потому что к ней пристает 17-летний сын владелицы учебного заведения, пишет E1.
Семилетняя дочь рассказала маме, что подросток залезал на второй ярус кровати, раздевал её, трогал в интимных местах и заставлял удовлетворять орально. Мать обратилась в первую очередь к родителям несовершеннолетнего, чтобы пообщаться с мальчиком. По её словам, он еще до заданного вопроса сообщил, что ничего не делал, а родители накричали на нее и выгнали.
Его родители не оставили нас наедине, начали оскорблять меня. Тогда я решила обратиться к психологу, которая провела двухчасовую беседу с дочкой. Она подтвердила факт насилия, рассказывает мама потерпевшей.
После этого родительница обратилась с заявлением в полицию. По словам мамы, судебная экспертиза подтвердила выводы психолога и дело было передано в суд.
В ходе допроса подозреваемый подросток сообщил, что никогда не оставался наедине с детьми и не испытывает полового влечения к малолетним. Родители мальчика заявили, что причиной написанного заявления явилась зависть к их финансовому достатку, а рассказы дочери появились из-за того, что она увидела половой акт своей мамы с мужем.
Молодого человека обвиняли по части 4 статьи 132 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). 24 февраля 2021 года суд полностью оправдал 17-летнего подростка.
Напомним, 28 февраля стало известно о 83-летнем тренере по настольному теннису из Екатеринбурга, которого обвиняют в изнасиловании 10-летней девочки в помещении школы. Инсайдер в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый признался в совершенном преступлении. Его задержали и в настоящий момент избирают меру пресечения.