Подозреваемые в избиении продавца магазина в Екатеринбурге попались бойцам Росгвардии

Posted 28 февраля 2021, 09:22
Published 28 февраля 2021, 09:22
Modified 29 ноября, 17:42
Updated 29 ноября, 17:42
Происшествие случилось в торговой точке на улице Токарей. Из отдела полиции поступило сообщение, что в магазине происходит драка, передает E1 сообщение пресс-службы Росгвардии.
На место была направлена группа задержания. У сотрудников они выяснили, что у двух посетителей и продавца возник конфликт. Началась драка и сотрудника магазина избили, из-за чего он был госпитализирован на «скорой».
По горячим следам сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых — мужчин 20 и 30 лет. Позднее выяснилось, что они уже находились в розыске за нарушение закона.
Напомним, 12 февраля стало известно о двух жителя Сысерти, которые избили оператора камеры фиксации нарушений на дороге и попали под суд, который назначил им наказание в виде обязательных работ.