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Posted 2 марта 2021, 11:28

Published 2 марта 2021, 11:28

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

«Мест хватит точно»: первоклассники Екатеринбурга пойдут в школу по новым правилам

2 марта 2021, 11:28
Изменились правила приема детей в первые классы в Екатеринбурге. Запись начнется с 1 апреля.

Прием заявок будет приниматься до 30 июня. Подать обращение можно через МФЦ, «Госуслуги», почту России — заказным письмом с уведомлением о вручении, а также — через сайт образовательного учреждения, пишет «Областная газета» со ссылкой на сообщение начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко на пресс-конференции.

Для снижения нагрузки на «Госуслуги», прием 1 апреля будет разделен на три этапа и разбит по районам:

  • С 00.00 будут принимать заявки от жителей Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов;
  • С 06.00 - от екатеринбуржцев из Орджоникидзевского и Чкаловского районов;
  • С 07.00 - от граждан из Железнодорожного и Октябрьского районов.

Для учеников первых классов в 2021 году в Екатеринбурге предусмотрено 22,5 тысячи мест. Ожидается, что заявок будет меньше — до 22 тысяч.

Места хватит всем — это точно, заявил Константин Шевченко.

Глава департамента образования добавил, что в течение недели с 20 по 27 марта в образовательных учреждениях будет объявлен день открытых дверей. В этот период родители будущих учеников смогут посетить школы и задать волнующие их вопросы.

Напомним, о новых правила приема сообщалось 18 января. Изменились правила для всех первоклассников в России. Согласно приказу № 458, зарегистрированном 11 сентября 2020 года, запись в первые классы российских школ начнется теперь с 1 апреля 2021 года. Для детей, не имеющих первоочередного права поступления, запись в начнется с 6 июля, вместо 1 июля ранее.

#Общество#Свердловская область#Правила#Заявки#Первый класс#Екатеринбург
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