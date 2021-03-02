«Мест хватит точно»: первоклассники Екатеринбурга пойдут в школу по новым правилам

Напомним, о новых правила приема сообщалось 18 января. Изменились правила для всех первоклассников в России. Согласно приказу № 458, зарегистрированном 11 сентября 2020 года, запись в первые классы российских школ начнется теперь с 1 апреля 2021 года. Для детей, не имеющих первоочередного права поступления, запись в начнется с 6 июля, вместо 1 июля ранее.