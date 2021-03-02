«Мест хватит точно»: первоклассники Екатеринбурга пойдут в школу по новым правилам

Posted 2 марта 2021, 11:28
Published 2 марта 2021, 11:28
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Прием заявок будет приниматься до 30 июня. Подать обращение можно через МФЦ, «Госуслуги», почту России — заказным письмом с уведомлением о вручении, а также — через сайт образовательного учреждения, пишет «Областная газета» со ссылкой на сообщение начальника департамента образования Екатеринбурга Константина Шевченко на пресс-конференции.
Для снижения нагрузки на «Госуслуги», прием 1 апреля будет разделен на три этапа и разбит по районам:
Для учеников первых классов в 2021 году в Екатеринбурге предусмотрено 22,5 тысячи мест. Ожидается, что заявок будет меньше — до 22 тысяч.
Места хватит всем — это точно, заявил Константин Шевченко.
Глава департамента образования добавил, что в течение недели с 20 по 27 марта в образовательных учреждениях будет объявлен день открытых дверей. В этот период родители будущих учеников смогут посетить школы и задать волнующие их вопросы.
Напомним, о новых правила приема сообщалось 18 января. Изменились правила для всех первоклассников в России. Согласно приказу № 458, зарегистрированном 11 сентября 2020 года, запись в первые классы российских школ начнется теперь с 1 апреля 2021 года. Для детей, не имеющих первоочередного права поступления, запись в начнется с 6 июля, вместо 1 июля ранее.