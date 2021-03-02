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Posted 2 марта 2021, 16:16

Published 2 марта 2021, 16:16

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Внеплановая проверка нагрянет в мэрию Красноуфимска

2 марта 2021, 16:16
Внеплановая проверка финансовой деятельности состоится в администрации Красноуфимска и городской Службе единого заказчика. Данный указ был подписан врио министра финансов Свердловской области Александром Старковым.

Проверку готовит минфин Свердловской области. Будет проверяться целевое использование средств междбюджетного трансферта, который направлен на исполнение госпрограммы благоустройства.

Мероприятие начнется 4 марта и будет длиться 30 дней. За курирование процесса отвечает замминистр Рауиль Абсолямов.

Ожидается, что вслед за финансовой проверкой в мэрию придут силовики,рассказал Ура.ру знакомый с ситуацией источник.

По его словам, часть денег, которые были выделены на благоустройство городского парка и набережной Уфы, «ушли не по назначению».

Напомним, 1 марта стало известно, что жители Красноуфимска обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой выбрать им мэра.

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#Политика#Проверка#Свердловская область#Красноуфимск#Минфин#Мэрия
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