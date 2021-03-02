За убийство своего сожителя граненым стаканом свердловчанка получила 4 года тюрьмы

По данным следствия, вечером 14 октября 2020 года подсудимая со своим сожителем пришли в одну из квартир жилого дома в Новой Ляле. В ходе застолья между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла сожителю несколько ударов граненым стаканом по голове, а также руками и ногами по разным частям тела. После этого пара решила отправиться домой, но мужчина не смог подняться, поэтому женщина ушла одна.