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Posted 2 марта 2021, 10:49

Published 2 марта 2021, 10:49

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

За убийство своего сожителя граненым стаканом свердловчанка получила 4 года тюрьмы

2 марта 2021, 10:49
Жительница Новой Ляли получила четыре года колонии за убийство своего сожителя граненым стаканом в ходе застолья, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Женщина осуждена по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 14 октября 2020 года подсудимая со своим сожителем пришли в одну из квартир жилого дома в Новой Ляле. В ходе застолья между ними возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла сожителю несколько ударов граненым стаканом по голове, а также руками и ногами по разным частям тела. После этого пара решила отправиться домой, но мужчина не смог подняться, поэтому женщина ушла одна.

Через некоторое время состояние мужчины ухудшилось. Он скончался на месте происшествия. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Суд приговорил женщину к четырем годам колонии общего режима. При этом наказание было отсрочено по причине наличия малолетнего ребенка у осужденной до момента исполнения ему 14 лет.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что сообщение о кончине мужчины поступило 15 октября 2020 года. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили граненый стакан, который стал орудием убийства. Стеклотара была приобщена к материалам дела в качестве вещественного доказательства.

Напомним, 21 февраля в Екатеринбурге 19-летний молодой человек напал с ножом на 23-летнего. Товарищи поссорились во время застолья. В результате один ударил ножом другого. Пострадавший смог доползти до балкона и позвать на помощь. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

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#Происшествия#Суд#Убийство#Тюрьма#Новая Ляля
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