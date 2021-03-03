Девочка отравилась угарным газом из-за курения пьяной матери в Нижнем Тагиле

Posted 3 марта 2021, 09:08
Published 3 марта 2021, 09:08
Modified 29 ноября, 17:40
Updated 29 ноября, 17:40
Сообщение о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Орджоникидзе, 23 поступило на пульт МЧС 2 марта в 22:40.
В квартире на третьем этаже на площади 20 квадратных метров горело домашнее имущество. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения собственницы квартиры. Женщина проживала вместе с дочерью 2015 года рождения. При пожаре девочка получила отравление продуктами горения.
Напомним, в конце декабря 2020 года пятилетняя девочка выпала из окна на улице Быкова в Нижнем Тагиле. На момент происшествия ее мать находилась в нетрезвом состоянии.