Минюст включил «Альянс врачей» в перечень НКО-иноагентов

Posted 3 марта 2021, 14:23
Published 3 марта 2021, 14:23
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
Отмечается, что профсоюз возглавляет Анастасия Васильева. Она является фигурантом дела о нарушении санитарных норм во время проведения несогласованной акции. По обвинению в пропаганде к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, суд поместил женщину под домашний арест, однако позже избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Напомним, в Екатеринбурге судом было прекращено административное дело в отношении «Уральского мемориала», которого обвинили в нарушении закона об иностранных агентах.