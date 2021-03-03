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Posted 3 марта 2021, 14:23

Published 3 марта 2021, 14:23

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

Минюст включил «Альянс врачей» в перечень НКО-иноагентов

3 марта 2021, 14:23
Министерство юстиции России включило «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что профсоюз возглавляет Анастасия Васильева. Она является фигурантом дела о нарушении санитарных норм во время проведения несогласованной акции. По обвинению в пропаганде к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, суд поместил женщину под домашний арест, однако позже избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Напомним, в Екатеринбурге судом было прекращено административное дело в отношении «Уральского мемориала», которого обвинили в нарушении закона об иностранных агентах.

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#Общество#Россия#Минюст#Реестр#Иностранный агент
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