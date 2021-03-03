Минюст включил «Альянс врачей» в перечень НКО-иноагентов

Отмечается, что профсоюз возглавляет Анастасия Васильева. Она является фигурантом дела о нарушении санитарных норм во время проведения несогласованной акции. По обвинению в пропаганде к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, суд поместил женщину под домашний арест, однако позже избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.