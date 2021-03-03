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Posted 3 марта 2021, 02:12

Published 3 марта 2021, 02:12

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле получит 600 млн из федерального бюджета

3 марта 2021, 02:12
Сюжет
Касается каждого
В бюджет Нижнего Тагила из средств от Правительства России придут 600 миллионов рублей для реконструкции моста по улице Циолковского, всего же на реализацию проекта, затрагивающего несколько улиц города, требуется порядка 1,2 миллиарда рублей.

Средства будут направлены из тех, что выделены Свердловской области на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего область получила 1,2 миллиарда рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее в ДИП Свердловской области отметили, что финансирование реконструкции должен осуществлять муниципалитет, так как дорога на улице Циолковского является дорогой местного значения.

Улица Циолковского, как и расположенный на ней путепровод, является дорогой местного значения. Ее ремонт и реконструкция, а также финансирование этих работ, относятся к полномочиям муниципалитета, рассказали TagilCity.ru в департаменте информационной политики Свердловской области.

Запланирована ли поддержка этого тагильского проекта из средств Свердловской области, пока неизвестно. Отмечается, что деньги, переданные региону из федерального бюджета, Евгений Куйвашев выделил Нижнему Тагилу не впервые. На ремонт улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» город получил 576 миллионов рублей из средств федерации.

Напомним, реконструкцией моста на улице Циолковского будет заниматься компания из Нижнего Тагила «Уралстроймонтаж». Она единственная подала заявку на участие в конкурсе и она была признана соответствующей. Общая стоимость работ составляет 1,17 миллиарда рублей. Работы планировалось начать 11 января 2021 года, а завершить реконструкцию до 1 апреля 2024 года. На время проведения работ мост будет полностью перекрыт, на данный момент обсуждаются пути объезда. Предполагается, что основная транспортная нагрузка будет взята улицами Индустриальная, Фестивальная, а также магистралью в районе Красного Камня.

#Ирина Кирилова#Экономика#Нижний Тагил#Касается каждого#Мост на Циолковского#Мост#Реконструкция#Улица Циолковского#Нацпроект БКАД
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