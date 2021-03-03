Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле получит 600 млн из федерального бюджета

Напомним, реконструкцией моста на улице Циолковского будет заниматься компания из Нижнего Тагила «Уралстроймонтаж». Она единственная подала заявку на участие в конкурсе и она была признана соответствующей. Общая стоимость работ составляет 1,17 миллиарда рублей. Работы планировалось начать 11 января 2021 года, а завершить реконструкцию до 1 апреля 2024 года. На время проведения работ мост будет полностью перекрыт, на данный момент обсуждаются пути объезда. Предполагается, что основная транспортная нагрузка будет взята улицами Индустриальная, Фестивальная, а также магистралью в районе Красного Камня.