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Posted 3 марта 2021,, 13:13

Published 3 марта 2021,, 13:13

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Премия «КонТЭКст» принимает заявки на лучшие PR-проекты сферы ТЭК до 10 апреля

3 марта 2021, 13:13
Оргкомитет премии «КонТЭКст» продолжает принимать заявки претендентов. В этом году премия охватывает не только топливно-энергетический комплекс, как ранее, но и весь промышленный блок.

По результатам отбора будут определены лучший коммуникационный проект ТЭК и промышленности, лучший эксперт, лучшая публикация о проблемах отрасли, сообщает oilcapital.ru.

Премию учредили в 2009 году. За это время побороться за первые места успели более 400 профильных организаций, работающих в электроэнергетике, атомной энергетике, нефтегазовом секторе, угольной промышленности, энергетическом машиностроении.

Организаторы конкурса — Центр развития коммуникаций ТЭК и Комитет по коммуникациям в ТЭК РАСО.

В соревновании могут принять участие представители различных профессиональных сфер. Так, в одном из направлений оценивают пресс-секретарей и пресс-службы предприятий, специалистов по коммуникациям. Организации могут продемонстрировать свои наиболее сильные PR-проекты.

Организаторы отмечают, что одной из приоритетных задач конкурса является развитие PR-деятельности предприятий ТЭК в долгосрочной перспективе. Другие значимые цели — демонстрация наиболее эффективных PR-кейсов, усиление профессионального роста сотрудников, повышение значимости деятельности соответствующих подразделений.

Жюри состоит из экспертов в области PR, сотрудников пресс-служб крупных государственных и частных компаний.

Проекты, принимающие участие в конкурсе, связаны с экобезопасностью, развитием территорий, популяризацией энергоэффективности, инновационными технологиями, благотворительностью, социальными и образовательными инициативами.

«КонтТЭКст» выберет победителей в мае 2021 года.

#Общество
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