Пьяный непристегнутый водитель автобуса на Урале проехал на красный и был пойман ДПС

Напомним, 16 февраля пьяная семья в Екатеринбурге отправилась на автомобиле за добавкой и взяла с собой годовалого ребенка. Водителя остановили инспекторы ДПС. Он «надул» в трубочку более 1,1 промилле. После чего мужчина начал вести себя агрессивно и материться. Также проявила негатив и нецензурную брань супруга водителя. Инспекторы просили успокоиться смутьянов, но в какой-то момент мужчина ударил полицейского. Сотрудники правоохранительных органов доставили нападавшего в отдел полиции. В отношении него заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Также его лишат прав и назначат штраф 30 тысяч рублей.