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Posted 3 марта 2021, 05:13

Published 3 марта 2021, 05:13

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

«Скорая» везла пациента и врезалась в легковушку на перекрестке в Екатеринбурге

3 марта 2021, 05:13
Автомобиль Скорой помощи врезался в легковушку на перекрестке Баумана — Бабушкина в Екатеринбурге.

Происшествие случилось вечером 2 марта. Автомобиль бригады СМП врезался в легковушку. По словам очевидцев, «скорая» ехала с включенными проблесковыми маячками, пишет E1.

Для доставки пациента была вызвана еще один автомобиль скорой помощи.

В ГИБДД по Екатеринбургу уточнили, что в ДТП никто не пострадал.

Напомним, вечером 1 марта на на улице Свердлова 34-летний водитель Mitsubishi Pajero потерял сознание за рулем и устроил массовое ДТП. На встречной полосе движения он врезался в «Деу», а затем въехал в припаркованную легковушку. Очевидцы сообщают, что мужчина упал в обморок из-за понизившегося уровня сахара в крови. В результате ДТП был госпитализирован водитель Daewoo.

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