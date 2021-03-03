«Скорая» везла пациента и врезалась в легковушку на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 3 марта 2021, 05:13
Published 3 марта 2021, 05:13
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Происшествие случилось вечером 2 марта. Автомобиль бригады СМП врезался в легковушку. По словам очевидцев, «скорая» ехала с включенными проблесковыми маячками, пишет E1.
Для доставки пациента была вызвана еще один автомобиль скорой помощи.
В ГИБДД по Екатеринбургу уточнили, что в ДТП никто не пострадал.
Напомним, вечером 1 марта на на улице Свердлова 34-летний водитель Mitsubishi Pajero потерял сознание за рулем и устроил массовое ДТП. На встречной полосе движения он врезался в «Деу», а затем въехал в припаркованную легковушку. Очевидцы сообщают, что мужчина упал в обморок из-за понизившегося уровня сахара в крови. В результате ДТП был госпитализирован водитель Daewoo.