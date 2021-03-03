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Posted 3 марта 2021, 02:31

Published 3 марта 2021, 02:31

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Тело новорожденного младенца было обнаружено в пакете на чердаке в Санкт-Петербурге

3 марта 2021, 02:31
Мертвый новорожденный ребенок был обнаружен в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СКР города.

1 марта было найдено тело новорожденного младенца в доме, расположенном в Колпинском районе Северной столицы. Медэкспертиза установила, что смерть младенца наступила от родовой травмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка). За нарушение закона по данной статье грозит до четырех лет лишения свободы,

Мертвое тело новорожденного было найдено дворником в пакете на чердаке дома на улице Раумской. Женщина не ознакомилась с содержимым и выбросила его, пишет ТАСС.

Напомним, 13 января стало известно и гибели младенца из Асбеста, который захлебнулся манной кашей при кормлении. На момент смерти ему не было месяца. Врачи боролись за жизнь малыша 15 минут. Инсайдер рассказал, что семья, в которой был рожден малыш, неблагополучная. Для них это уже шестой ребенок, а в квартире у них антисанитария.

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