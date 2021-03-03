Тело новорожденного младенца было обнаружено в пакете на чердаке в Санкт-Петербурге

Напомним, 13 января стало известно и гибели младенца из Асбеста, который захлебнулся манной кашей при кормлении. На момент смерти ему не было месяца. Врачи боролись за жизнь малыша 15 минут. Инсайдер рассказал, что семья, в которой был рожден малыш, неблагополучная. Для них это уже шестой ребенок, а в квартире у них антисанитария.