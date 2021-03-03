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Posted 3 марта 2021, 07:47

Published 3 марта 2021, 07:47

Modified 29 ноября, 17:36

Updated 29 ноября, 17:36

Уральский боец Петр Ян отправлен на карантин перед защитой чемпионского титула UFC

3 марта 2021, 07:47
Уральский боец Петр Ян отправлен на карантин перед поединком за защиту титула чемпиона UFC.

Россиянин проведет его 6 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бороться Ян будет против американца Алджамейна Стерлинга. Отмечается, что для российского спортсмена этот бой станет первой защитой чемпионского титула, сообщает ТАСС.

На карантине Ян и его команда проведут несколько дней, также, как и Стерлинг со своей.

Напомним, в 2020 году уралец Петр Ян вошел в десятку сильнейших бойцов планеты согласно рейтингу UFC.

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#Спорт#Свердловская область#Чемпион#Петр Ян
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