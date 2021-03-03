Уральский боец Петр Ян отправлен на карантин перед защитой чемпионского титула UFC

Posted 3 марта 2021, 07:47
Published 3 марта 2021, 07:47
Modified 29 ноября, 17:36
Updated 29 ноября, 17:36
Россиянин проведет его 6 марта на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Бороться Ян будет против американца Алджамейна Стерлинга. Отмечается, что для российского спортсмена этот бой станет первой защитой чемпионского титула, сообщает ТАСС.
На карантине Ян и его команда проведут несколько дней, также, как и Стерлинг со своей.
Напомним, в 2020 году уралец Петр Ян вошел в десятку сильнейших бойцов планеты согласно рейтингу UFC.