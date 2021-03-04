Компания Tele2 незаконно захватила землю жилого дома в Нижнем Тагиле под свою вышку

Posted 4 марта 2021, 02:28
Published 4 марта 2021, 02:28
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Вышка компании Tele2 расположена во дворе домов № 36, № 42 и № 44 по улице Зари. Жильцов возмутило, что при сборке конструкции с ними никто не посоветовался.
Мы обращались во все организации. Нас не устраивает расположение вышки. Будем добиваться того, чтобы ее убрали, рассказала TagilCity.ru жительница дома Светлана.
В администрации Нижнего Тагила усмотрели факт административного правонарушения: часть ограждения вышки расположена на территории земельного участка, который находится по улице Зари, 42. Информация направлена в прокуратуру Дзержинского района.
В действиях ООО «Т2 Мобайл» усматривается факт самовольного занятия части земельного участка, что попадает под признаки административного правонарушения, сообщает первый заместитель главы Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.
Напомним, подрядчик, занимающийся установкой вышки, ранее сообщил TagilCity.ru, что у них имеется кадастровая выписка, на которой значится, что данный участок принадлежит контрагенту — владельцу магазина по адресу Зари, 36А.