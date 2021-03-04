«Квадра» и Липецкая область укрепляют сотрудничество

Вице-губернатор Липецкой области сообщил, что соглашение заключат, когда текущий отопительный сезон завершится. Документ позволит решить множество важнейших для региона задач. Здесь имеется в виду значительное обновление теплосетевого комплекса, повышение качества теплоснабжения, а также более активное взаимодействие с простыми людьми.