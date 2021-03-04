Путин одобрил предложение ЕР об участии волонтеров в российской политике

Posted 4 марта 2021,, 18:17
Published 4 марта 2021,, 18:17
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Предложение о привлечении добровольцев к политическим процессам выдвинул томский депутат от «Единой России» Владимир Самокиш. По его словам, добровольцы сейчас – пример для всей страны. Кроме этого, они не понаслышке знают о проблемах, с которыми сталкиваются наименее защищенные слои населения. Они должны принести это знание не только в региональные органы власти, но и в Госдуму, пишет «Наш город».
Президент согласился с этими доводами и заметил, что желание помогать людям объединяет представителей разных слоев общества, имеющих разные взгляды. Говоря проще, они смогут рассматривать проблемы с разных точек зрения.
«Я за, я уже об этом говорил. Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать», – сказал президент.
В свою очередь, председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил, что поход во власть – очень серьезный шаг. Если человек собрался в депутаты, то он должен четко понимать уровень ответственности, которую на него возложат.
«Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и даже не за проявленное в период пандемии мужество. Это в значительной мере готовность лично отвечать за то, как живут люди», – заявил Медведев.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заметил, что единороссы уже объединили свыше 100 000 добровольцев по всей России. Партия готова помочь тем волонтерам, которые захотят попробовать себя в большой политике. Турчак предложил всем желающим принять участие в праймериз, проводимых «Единой Россией» накануне выборов в Госдуму.
Как сообщает сайт er.ru, «Единая Россия» – единственная в стране партия, которая проводит предварительное голосование. Праймериз позволяют избирателям лучше узнать кандидатов, познакомиться с ними и выбрать наиболее достойных. Кроме этого, предварительное голосование делает выборы максимально прозрачными. Отмечается, что принять участие в предварительном голосовании, запланированном на 24-30 мая, смогут все зарегистрированные в нашей стране избиратели.
Степан Ветошкин уже больше года является волонтером волонтерского центра «Единой России» в Свердловской области.
«В период пандемии коронавируса «Единая Россия» единственная из всех партий оказывала и продолжает оказывать реальную помощь жителям. Я всегда с радостью выполняю заявки: привожу продукты и лекарства пожилым людям, развожу подарки для врачей и их семей, а также для ветеранов. Партия дает возможность проявить себя в чем-то по-настоящему нужном. Более того, сейчас есть возможность проявить себя и в политике: «Единая Россия» запускает предварительное голосование, в котором может участвовать даже беспартийный. Победители этого голосования станут кандидатами от партии на выборах муниципального, регионального и федерального уровней. Это те возможности и социальные лифты, которыми могут воспользоваться все активные неравнодушные люди, особенно молодежь», - рассказал он.