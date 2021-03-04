Путин одобрил предложение ЕР об участии волонтеров в российской политике

«В период пандемии коронавируса «Единая Россия» единственная из всех партий оказывала и продолжает оказывать реальную помощь жителям. Я всегда с радостью выполняю заявки: привожу продукты и лекарства пожилым людям, развожу подарки для врачей и их семей, а также для ветеранов. Партия дает возможность проявить себя в чем-то по-настоящему нужном. Более того, сейчас есть возможность проявить себя и в политике: «Единая Россия» запускает предварительное голосование, в котором может участвовать даже беспартийный. Победители этого голосования станут кандидатами от партии на выборах муниципального, регионального и федерального уровней. Это те возможности и социальные лифты, которыми могут воспользоваться все активные неравнодушные люди, особенно молодежь», - рассказал он.