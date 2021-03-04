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Posted 4 марта 2021, 06:24

Published 4 марта 2021, 06:24

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

СМИ: задержанный в Екатеринбурге с наркотиками капитан ГИБДД мог быть «закладчиком»

4 марта 2021, 06:24
Задержанный 1 марта в Екатеринбурге капитан ГИБДД не только хранил, но и продавал наркотики.

40-летний сотрудник правоохранительных органов страдал наркозависимостью семь лет, рассказал инсайдер Ура.ру. Он отметил, что операция по поимке полицейского готовили более полугода.

Выяснилось, что задержанный мог распространять вещества по «закладкам». Эту часть еще предстоит доказать. пояснил инсайдер.

Также, по словам источника, сейчас изучают телефон полицейского. Сразу после задержания на место выезжал начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Озеров, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении командира взвода ДПС.

Напомним, 1 марта в Екатеринбурге во время дежурства был задержан командир взвода городского полка ДПС. На месте было обнаружено 0,223 грамма мефедрона, при этом ранее СМИ заявляли, что полицейский съел часть наркотиков.

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#Общество#Новости УрФО#Полиция#Задержанный#Наркотики#Екатеринбург
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