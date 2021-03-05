Правительство Свердловской области заключило соглашение о повышении реальных зарплат

Posted 5 марта 2021, 03:59
Published 5 марта 2021, 03:59
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Глава региона отметил, что в связи с постепенным возвращением к привычному ритму жизни, нарушенному пандемией COVID-19, необходимо наблюдать за обстановкой и принимать меры к улучшению ситуации в экономике, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Главная задача — усовершенствование и диверсификация производств. Также необходимо объединить усилия в реализации национальных проектов, сказал Евгений Куйвашев.
Правительство, профсоюзы и союз промышленников Свердловской области наметили цели по повышению конкурентоспособности продукции уральских предприятий, росту экономических показателей, повышению уровня заработной платы и занятости населения, а также увеличению уровня социальной поддержки.
Напомним, 1 марта сообщалось о превышении средней зарплаты до уровня в 50 тысяч рублей. Показатель составил 54 289 рублей. Однако цифры приведены без учета налога в размере 13%.