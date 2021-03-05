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Posted 5 марта 2021, 14:55

Published 5 марта 2021, 14:55

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

Стало плохо за рулем: мужчина вылетел на трамвайные пути в Нижнем Тагиле

5 марта 2021, 14:55
Мужчине стало плохо, когда он ехал по Тагилстрою в Нижнем Тагиле, в результате чего он выехал на трамвайные пути.

Инцидент произошел 5 марта, на улице Металлургов. На место инцидента приехала скорая медицинская помощь. Водитель машины почувствовал себя плохо и съехал с дороги на трамвайные пути, рассказали очевидцы. На видео можно заметить, что машина находится в сугробе.

Данный инцидент — не ДТП, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила. Во время движения мужчина почувствовал, что его самочувствие ухудшилось, поэтому на место происшествия прибыли врачи. Возможно, у него произошел приступ.

Напомним, 4 марта за рулем фуры на екатеринбургской кольцевой автодороге умер водитель, у которого случился приступ эпилепсии.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Тагилстрой#Скорая помощь#Металлургов
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