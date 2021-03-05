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Posted 5 марта 2021,, 02:04

Published 5 марта 2021,, 02:04

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Тагил в дымке: превышение ПДК сероводорода и формальдегида зафиксированы 1 марта

5 марта 2021, 02:04
Превышения ПДК сероводорода и формальдегида выявили метеорологи ФГБУ «Уральское УГМС» 1 марта в Нижнем Тагиле.

Так, на посту наблюдения № 4, расположенного на улице Металлургов, 7а на Тагилстрое, было выявлено превышение концентрации сероводорода равной 1,8 ПДК. Также сероводород был зафиксирован на посту № 2 на улице Гражданская в Тагилстроевском районе, там превышение составило 1,1 ПДК. Превышение по формальдегиду метеороголи выявили на посту № 1 на пересечении улиц Окунева и Энтузиастов на Вагонке в размере 1,3 ПДК.

В этот день в Нижнем Тагиле территории центра города, ГГМ и Вагонки были в дыму от труб городских предприятий-загрязнителей.

Это не снег и снегопад — это дым и пар, которые стелются сквозь деревья, постройки, жилые дома и накрывают районы города, рассказал редакции TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

Он отметил, что на улицах Дзержинского района стабильно ощущается запах выбросов, вплоть до небольшого удушья и кашля.

Напомним, по итогам 2020 года в Нижнем Тагиле выросло количество выбросов формальдегида на 11%.

Количество выбросов формальдегида выросло на 11% в Нижнем Тагиле в 2020 году
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