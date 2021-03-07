Кровь попала на иномарки: тело девушки нашли под окнами 16-этажки в Екатеринбурге

Очевидцы отметили, что кровь попала на стоящие у подъезда две белые иномарки. На место происшествия также выезжали сотрудники правоохранительных органов. Предварительная информация гласит, что смерть девушки не носит криминального характера, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.