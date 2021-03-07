tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 марта 2021, 08:51

Published 7 марта 2021, 08:51

Modified 18 сентября 2022, 11:30

Updated 18 сентября 2022, 11:30

Обь пылала из-за разлива топлива: пострадал один человек

7 марта 2021, 08:51
Из-за возгорания трубопровода на реке Обь под Нижневартовском пострадал мужчина. Пожар после происшествия попал на видео.

6 марта недалеко от Нижневартовска обнаружен пожар в акватории реки Обь. Сейчас на месте работают специалисты Росприроднадзора и МЧС, написала в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Участок горения локализован. Ведется утилизация углеводородов. Отмечается, что ближайший населенный пункт находится от точки возгорание в более чем 40 километрах.

На подводном переходе через реку Обь продуктопровода (не нефтепровода, согласно неточным сообщениям ряда СМИ) Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием, сообщили в пресс-службе АО «СибурТюменьГаза».

В настоящий момент выясняются причины происшествия.

Видео также опубликовал очевидец. Мужчина предположил, что произошла утечка нефти, так как почувствовал характерный запах, сообщается в Telegram-канале Baza.

В результате один мужчина был доставлен в больницу с ожогами. Медики оказали ему помощь. От госпитализации пострадавший отказался.

#Происшествия#Пожар#ХМАО#Пострадавший#Нижневартовск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика