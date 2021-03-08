Смерть на «встречке» и митингующая феминистка. Итоги дня в Свердловской области

Posted 8 марта 2021, 16:16
Published 8 марта 2021, 16:16
Modified 18 сентября 2022, 11:30
Updated 18 сентября 2022, 11:30
Накануне 8 марта под Нижним Тагилом загорелась баня. Инцидент произошел 7 марта. Пожарных вызвали в 22.41. На садовом участке на станции Садоводы на площади 98 квадратных метров сгорела крыша бани. Повреждения получили стены и межчердачное перекрытие. К тушению огня были привлечены силы 17 пожарных и четыре единицы спецтехники. С огнем удалось справиться к 23.38. До 01.13 сотрудники МЧС разбирали сгоревшие конструкции и занимались проливкой очагов горения.
На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП. Сотрудниками полиции предварительно установлено, что 35-летний водитель ГАЗели не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с фурой MAN. От удара ГАЗель разлетелась по кусочкам. Отдельно на дороге лежала деформированная дверь. Управлявший транспортным средством мужчина погиб на месте. 36-летний водитель грузовика был госпитализирован в центральную районную больницу Талицы. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
В Екатеринбурге феминистка устроила одиночный пикет напротив здания администрации. Она встала с плакатами у памятника Ленину. В МОБ заявили, что акция не согласована. К девушке подошли полицейские и проверили документы, после чего заявили, что будут охранять её до конца проведения акции.
В Нижнем Тагиле ожидается облачная погода и снег. 9 марта температура воздуха ночью опустится до -9, а днем воздух прогреется до -6 градусов. Солнце будет скрыто от тагильчан за облаками в течение всего дня. 10 марта днем ожидается -12 градусов и порывистый ветер до 12 метров в секунду. 11 марта по-прежнему будет держаться облачность. Ночью температура опустится до -20 градусов. Холода нагрянут в город 12 марта. Утром термометры тагильчан покажут до -24 градусов. Днем воздух прогреется до -15 градусов.