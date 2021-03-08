Смерть на «встречке» и митингующая феминистка. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле ожидается облачная погода и снег. 9 марта температура воздуха ночью опустится до -9, а днем воздух прогреется до -6 градусов. Солнце будет скрыто от тагильчан за облаками в течение всего дня. 10 марта днем ожидается -12 градусов и порывистый ветер до 12 метров в секунду. 11 марта по-прежнему будет держаться облачность. Ночью температура опустится до -20 градусов. Холода нагрянут в город 12 марта. Утром термометры тагильчан покажут до -24 градусов. Днем воздух прогреется до -15 градусов.