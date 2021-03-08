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Posted 8 марта 2021, 14:35

Published 8 марта 2021, 14:35

Modified 29 ноября, 17:42

Updated 29 ноября, 17:42

Улицы и тротуары затопило водой в городе под Екатеринбургом

8 марта 2021, 14:35
В Первоуральске из-за прорыва трубы затопило улицы, дворы и даже тротуары. Сотни горожан остались без холодного водоснабжения.

Трубу диаметром порядка 500 миллиметров прорвало в районе ТЦ «Пассаж» на улице Вайнера. Как только аварию устранят, будет организована работа коммунальной техники для расчистки проезжей части, пишет E1.ru.

По данным официального сайта городской администрации, жители 21 многоквартирного дома остались без холодной воды. Территориальные общественники обвиняют мэрию Первоуральска в том, что трубы давно не ремонтировали. Маршруты семи городских автобусов изменились из-за затопленных улиц.

Напомним, 11 февраля сообщалось, что в Нижнем Тагиле на улице Береговая-Ударная перекресток затопило водой. Видимость на перекрестке была ограничена пятью метрами.

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#Общество#Первоуральск#Водоснабжение#Управляющая компания#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Первоуральский городской округ
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