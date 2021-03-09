Активы группы «Открытие» по результатам 2020 года возросли на 6%

По словам Задорнова, стабильности удалось достичь благодаря тому, что все бизнес-процессы остались непрерывными при переходе на работу в дистанционном формате. Задорнов отметил, что «Открытие» осуществляло активную поддержку своих клиентов, предлагало кредитные каникулы и комиссию за обслуживание 0%. Объем средств, направленных группой на поддержку за 2020 год, составил 163 млрд руб.