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Posted 9 марта 2021, 11:06

Published 9 марта 2021, 11:06

Modified 29 ноября, 17:41

Updated 29 ноября, 17:41

Автограф писателя Крапивина продается в Нижнем Тагиле за один миллион рублей

9 марта 2021, 11:06
Объявление о продаже автографа Владислава Крапивина размещено на сайте «Авито» в Нижнем Тагиле.

Уральский писатель Владислав Крапивин оставил автограф на картинке, где изображены герои его повести «Удивительный Чип». Персонажами рассказа стали лягушонок Чип и мальчик. Подпись автора гласит: «от Чипа и его автора — Владислава Крапивина».

Художник рисунка Евгения Стерлигова, создатель иллюстраций книг Крапивина. Продавец отмечает, что был лично знаком с Владиславом и картинка подарена ему самим писателем, а полученные за продажу автографа деньги, пойдут на благотворительность, сообщает Znak.com.

Напомним, после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался екатеринбургский писатель Владислав Крапивин. В Тюмени граждане попросили назвать безыменный сквер именем свердловского писателя Владислава Крапивина.

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#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Благотворительность#Владислав Крапивин
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