Автограф писателя Крапивина продается в Нижнем Тагиле за один миллион рублей

Posted 9 марта 2021, 11:06
Published 9 марта 2021, 11:06
Modified 29 ноября, 17:41
Updated 29 ноября, 17:41
Уральский писатель Владислав Крапивин оставил автограф на картинке, где изображены герои его повести «Удивительный Чип». Персонажами рассказа стали лягушонок Чип и мальчик. Подпись автора гласит: «от Чипа и его автора — Владислава Крапивина».
Художник рисунка — Евгения Стерлигова, создатель иллюстраций книг Крапивина. Продавец отмечает, что был лично знаком с Владиславом и картинка подарена ему самим писателем, а полученные за продажу автографа деньги, пойдут на благотворительность, сообщает Znak.com.
Напомним, после продолжительной болезни на 81-м году жизни скончался екатеринбургский писатель Владислав Крапивин. В Тюмени граждане попросили назвать безыменный сквер именем свердловского писателя Владислава Крапивина.