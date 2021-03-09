Шубу за 150 тысяч «подарили» полицейские жительнице Нижнего Тагила на 8 марта

Стражи порядка выяснили, что девушки покинули заведение на такси. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они установили, куда направлялся автомобиль. Оказалось, что это съемный частный дом. Арендодатель сообщил, что часто сдает его в аренду и добавил, что утром жильцы съехали. Мужчина рассказал полицейским, что в доме проживала жительница Верхней Туры.