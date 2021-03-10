Из-за снегопадов свердловчанам рекомендуется воздержаться от дальних поездок

Posted 10 марта 2021, 10:33
Published 10 марта 2021, 10:33
Modified 29 ноября, 17:43
Updated 29 ноября, 17:43
Дорожные службы региона перешли на усиленный режим работы. Подрядчикам поручено принять меры для расчистки дорог Свердловской области и организации безопасного и бесперебойного движения. Сейчас на трассах региона работает 260 единиц спецтранспорта, ведется обработка дорог противогололедными материалами.
В настоящее время ограничений в движении нет, ведётся мониторинг состояния сети дорог, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Сообщить о плохо убранных участках можно по телефонам (343) 261-79-83 и (343) 262-50-65.
Напомним, в Нижнем Тагиле до конца недели синоптики прогнозируют снегопады и похолодание до -24 градусов.