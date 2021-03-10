Тагильские мастера заняли призовые места на российском конкурсе

Posted 10 марта 2021, 10:27
Published 10 марта 2021, 10:27
Modified 29 ноября, 17:39
Updated 29 ноября, 17:39
Конкурс проходил в Уфе с 3 по 5 марта. В финал прошли 14 работ мастеров из Нижнего Тагила. Они были отобраны по итогам регионального конкурса «Большой Урал» в Екатеринбурге.
В общей сложности 214 человек из 34 субъектов страны прошли в финальную часть ярмарка. Призы в пяти номинациях собрали специалисты из Нижнего Тагила.
Гран-при «Сувенир года» получила Светлана Парышева, также тагильчанка заняла третью строчку в номинации «Идея туристического сувенира» и вторую в номинации «Сувенир региона».
Вторые места в номинациях «Сувенир музея» и «Сувенир города» заняли Жанна Овчинникова и Центр развития туризма Нижнего Тагила.