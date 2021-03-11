tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта 2021, 08:13

Published 11 марта 2021, 08:13

Modified 29 ноября, 17:43

Updated 29 ноября, 17:43

20 тысяч украл через телефон тяжелобольного пациента злоумышленник в Екатеринбурге

11 марта 2021, 08:13
20 тысяч рублей перевел со счета тяжелобольного и снял с помощью посторонней девушки мужчина в Екатеринбурге. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Следствием установлено, что 3 февраля 2020 года обвиняемый житель Екатеринбурга находился в больнице и периодически брал у другого пациента мобильный телефон, чтобы звонить и смотреть фильмы. Своего гаджета мужчина не имел. В какой-то момент он увидел СМС с состоянием банковского счета жертвы — на нем находились 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Воспользовавшись тяжелым состояние пострадавшего, находившего под действием лечебных препаратов, злоумышленник спустился к банкомату и попросил незнакомую девушку помочь снять деньги. Она перевела сумму на свой счет и со своей банковской карты «обналичила» 20 тысяч рублей. На украденные деньги подозреваемый купил предметы гардероба и продукты.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину с банковского счета). За нарушение мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 2 марта сообщалось о хищении мошенниками 26 тысяч рублей с банковской карты многодетной матери. Женщина собирала помощь, лишившись дома и документов из-за пожара в поселке Нейво-Шайтанский под Алапаевском.

Материалы по теме
Тратил деньги с украденных кредиток: безработный вор был пойман в ЕкатеринбургеСпустя два года в Сургуте задержан грабитель пенсионера в Кольцово
#Происшествия#Новости УрФО#Кража#Пациент#Банковская карта#Больной#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика