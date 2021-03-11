20 тысяч украл через телефон тяжелобольного пациента злоумышленник в Екатеринбурге

Следствием установлено, что 3 февраля 2020 года обвиняемый житель Екатеринбурга находился в больнице и периодически брал у другого пациента мобильный телефон, чтобы звонить и смотреть фильмы. Своего гаджета мужчина не имел. В какой-то момент он увидел СМС с состоянием банковского счета жертвы — на нем находились 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.