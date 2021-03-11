«Будка раздора» и иск больнице на миллион. Итоги дня в Свердловской области

Рентгенолог из Красноуфимска пытается отсудить у городской больницы один миллион рублей за работу с COVID-19. Врач обратилась в суд и получила первые выплаты за два месяца в конце декабря 2020 года. Она уверена, что ей полагаются деньги еще и по другим постановлениям с апреля по октябрь 2020 года. Однако руководитель больницы считает, что рентгенолам выплаты не положены, потому что они работают с больными в отдельном кабинете и не контактируют с ними. После подачи иска в суд из Минздрава в медучреждение приехал юрист и изъял табели за ноябрь и декабрь 2020 года. В результате выплаты были сделаны. По словам главврача, период с апреля по октябрь является спорным по выплатам, так как точную формулировку списка получателей уточнили в Минздраве только в ноябре прошлого года.