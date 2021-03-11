Производители удобрений в России инвестируют 1,6 трлн рублей в развитие

В 2019-2020 годах стоимость минеральных удобрений на мировом рынке рухнула на 40%. Сейчас обозначилась тенденция восстановления. И хотя цены на удобрения еще не приблизились даже к уровню 2015 года, ряд сельхозпроизводителей начали поднимать вопрос о необходимости дополнительного рыночного регулирования. Но эта идея не нашла поддержки. Все требуемые механизмы в стране уже имеются. Российское правительство и сельхозотрасль подвергли критике данное предложение, напомнив, что в 2020 году предприятия Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) нарастили поставки внутри рынка на 20,4% – до 11,5 млн тонн.