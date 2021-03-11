Росприроднадзор не обнаружил вредных веществ на месте аварии трубопровода в Югре

В трубе в момент возгорания могло находиться около 660 тонн продуктов газопереработки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с данными предварительного расследования аварии. Собеседник агентства отметил, что порядка 600 тонн удалось откачать и контролируемо сжечь, а примерно 19 тонн еще находится в трубе и ждет вычищения.