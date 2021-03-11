Систему эндоскопической визуализации получила Демидовская больница в Нижнем Тагиле

По словам главного врача больницы Сергея Овсянникова, специальная технология позволяет в реальном времени в ходе проведения эндоскопических процедур видеть едва различимые изменения и неровности слизистой, рисунок пораженных участков. Это позволяет уменьшить время исследования и с 95% точностью поставить диагноз уже во время процедуры.