100 тысяч за падение на крыльце в Каменске-Уральском суд обязал выплатить «Пятерочку»

Женщина посетила магазин «Пятерочка» в Каменске-Уральском 31 декабря 2019 года и на выходе упала на крыльце, повредив ногу.

У пострадавшей диагностирован закрытый перелом лодыжки левой голени и подвывих стопы. Женщина подала исковое заявление в суд, причиной своего падения считая ненадлежащее обеспечение магазина безопасности покупателей, сообщает пресс служба Свердловского областного суда. В иске жительница Каменска-Уральского требует компенсацию морального вреда в сумме 1 миллион рублей. Также заявлены суммы оплат представителю в размере 30 тысяч рублей и госпошлины. Суд частично удовлетворил требования пострадавшей. С ответчика взысканы суммы запрашиваемых оплат представительских расходов. Сумма моральной компенсации составила 100 000 рублей. Представители ответчика, не согласившись с выдвинутым решением суда первой инстанции, подали апелляционную жалобу. По их мнению, не доказано, что истец получила повреждения на крыльце данного магазина. Также отсутствуют основания утверждать крыльцо небезопасным для покупателей. Кроме того, ответчик считает взысканную сумму завышенной. Суд принял к рассмотрению показания свидетелей, заключение судмедэксперта и не изменил решение, считая что факт причинения вреда здоровью доказан. Решение оставлено без изменений и вступило в силу. Напомним, 18 февраля школьник из Екатеринбурга поскользнулся перед входом в автобус и упал лицом на край ступенек транспорта. Происшествие случилось на остановке Фрезеровщиков.