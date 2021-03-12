2,8 млрд за «мусорный» завод и садики с шести утра. Итоги дня в Свердловской области

Конкурс на строительство мусоросортировочного завода и полигона ТКО за почти за 2,8 миллиарда рублей в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся. Это произошло из-за того, что на него заявился только один участник. Конкурсная комиссия пришла к решению заключить контракт с единственным заявившимся АО «Интертехэлектро». По договору, подрядчик обязуется построить объекты в течение 20 месяцев со дня передачи проектной документации. Фирма получила доход в размере 128,5 миллиона рублей в 2019 году и имеет низкий рейтинг рисков, по данным Спарк. Завод планируется построить к 2022 году. В этом году закончивается срок эксплуатации действующего в городе полигона коммунальных отходов.